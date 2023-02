Invitée : Clémentine Autain, députée La France Insoumise

Clémentine Autain est députée LFI de Seine-Saint-Denis. Figure importante de la gauche française et du féminisme, comment perçoit-elle les débats actuels en France ? La contestation contre la réforme des retraites peut-elle survivre à la « bordélisation » de l’Assemblée nationale ? La France insoumise se montre-t-elle à la hauteur de la lutte pour les droits des femmes, contre les violences sexuelles et sexistes ? On en parle avec Clémentine Autain sur le plateau de Quotidien.