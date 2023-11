Invitée : Clémentine Autain tente de décrypter la santé actuelle de La France Insoumise

Clémentine Autain est l’invitée de Quotidien lundi 20 novembre. La députée La France Insoumise de la onzième circonscription de Seine-Saint-Denis depuis 2017 se livre en toute transparence sur la situation délicate au sein du parti d’extrême-gauche, et sur ce qui a selon elle le plus nuit au groupe politique ces derniers mois. L’ancienne porte-parole de Jean-Luc Mélenchon en 2012 se confie sur ses relations actuelles avec la figure majeure d’extrême-gauche et sur sa présence à la marche contre l’antisémitisme de Strasbourg il y a quelques jours, au contraire des membres de son parti. Elle tente de décrypter leurs positions et les raisons de leur absence qui a particulièrement fait réagir. Puis, l’ancienne adjointe de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris réagit aux mutations actuelles qui ont lieu au sein du Rassemblement National, qui selon de nombreux observateurs serait en train de récupérer les combats historiques de la gauche. Enfin, Clémentine Autain donne son avis sur la crise démocratique qui a lieu.