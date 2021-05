Invitée : comment lutter contre les féminicides ? Avec l’avocate Michelle Dayan

Michelle Dayan est avocate et présidente de l’association « Lawyers for women » qui a pour ambition de réunir tous les professionnels du droit qui travaillent sur les affaires de féminicides dans le monde entier. Ces dernières semaines, plusieurs féminicides ont fait la Une de l’actualité : celui de Chahinez Boutaa, 31 ans, brûlée vive par son conjoint en pleine rue à Mérignac, ou celui de Stéphanie Di Vincenzo, 22 ans, tuée à coups de couteau à Hayange. Depuis le début de l’année, 43 femmes sont mortes sous les coups ou les armes de leur compagnon ou ex-compagnon. Des drames qui nous rappellent que des femmes sont toujours en danger et que la politique mise en place par le gouvernement dans ce domaine ne suffit pas pour les protéger. On en parle avec l’avocate Michelle Dayan sur le plateau de Quotidien.