Invitée : comment va la santé mentale des Français ? Avec la psychiatre Marion Leboyer

Lors de sa dernière conférence de presse lundi après-midi, le Premier ministre a annoncé des semaines « difficiles » et « décisives » sur le front de l’épidémie. Le problème, c’est que depuis dix-sept mois, les Français ne vivent que ça, des semaines difficiles. Cette fois encore, lors sa prise de parole, pas un mot de Jean Castex sur la santé morale des Français et particulièrement des plus jeunes, chez qui on sait pourtant que la crise fait beaucoup de dégâts. Pour en parler, faire le point sur la santé mentale des Français, on en parle avec la psychiatre Marion Leboyer, tout récemment lauréate du Grand Prix de l’INSERM.