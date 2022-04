Invitée : décrypter les mots de Marine Le Pen et Emmanuel Macron grâce à Cécile Alduy

Dans une campagne, les mots comptent autant que les images. Si les candidats à l’élection présidentielle soignent leurs sorties médiatiques et leur communication, les termes qu’ils utilisent à chaque prise de parole en disent souvent beaucoup plus sur leur stratégie et leur personnalité. On décrypte les mots utilisés par Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec Cécile Alduy, professeure de littérature et de civilisation française à l’université Standford en Californie et grande spécialiste du discours politiques.