Invitée : Delphine de Vigan pour "Les Gratitudes"

Delphine de Vigan est l’une des autrices les plus prolifiques et les plus reconnues de sa génération. Couronnée, dès 2008, du prix des libraires pour « No et moi », elle enchaîne ensuite les récompenses : prix du roman Fnac, prix France Télévisions, Grand prix des lectrices du magazine Elle, Prix Renaudot ou encore prix Goncourt des lycéens. Elle publie cette année « Les Gratitudes », un livre solaire et touchant sur la vieillesse, la fin de vie et son accompagnement. Delphine de Vigan est sur le plateau de Quotidien pour en parler.