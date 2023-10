Invitée : Delphine Horvilleur se livre à cœur ouvert sur les attaques en Israël

La rabbine et philosophe Delphine Horvilleur est l’invitée de Quotidien lundi 9 octobre 2023. Après avoir passé de nombreuses années en Israël, elle nous explique pourquoi selon elle c’est « notre humanité profonde qui a été attaquée » depuis samedi et les attaques sanglantes sur le sol israélien. La femme de foi se livre sur le sentiment des Juifs de France et sur comment aborder le brûlant sujet du conflit israélo-palestinien. Puis, elle revient sur l’extrême-droite qui semble monter en Israël et sur la possibilité ou non à l’heure actuelle de créer deux Etats. Enfin elle donne son avis sur la limite de l’importance des images et sur la diffusion de celles etrêmement choquantes relayées en masse par le Hamas.