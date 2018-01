Diane Kruger sera demain à l’affiche dans les cinémas français, de « In the fade » de Fatih Akin. Elle y campe le rôle de Katja dont la vie s’écroule après la mort de son mari et son fils dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps et la vengeance. L’actrice allemande a reçu le prix d’interprétation féminine à Cannes pour son rôle. Elle est l’invitée de Yann Barthes ce soir dans Quotidien.