En savoir plus sur Yann Barthes

C’est l’une des créatrices de mode les plus célèbres et les plus prisées du monde. Très rare dans les médias, Diane von Fürstenberg sera décorée de la Légion d’honneur par Emmanuel Macron ce vendredi 28 février. On en profite pour la recevoir, pour la première fois, sur le plateau de Quotidien.