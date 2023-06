Invitée : Dominique Crenn, la meilleure cheffe du monde arrive à Paris

Dominique Crenn, l’une des plus grandes cheffes au monde, a fait toute sa carrière aux Etats-Unis où elle est une véritable star. La Française est la première femme à obtenir trois étoiles au guide Michelin aux Etats-Unis. Elue meilleure cheffe du monde par le “World 50 best restaurants award” en 2016, elle ouvre son premier restaurant à Paris, le “Golden Poppy” dans le 9ème arrondissement. Inspirée par la cuisine californienne et bretonne, elle a bousculé les codes de la restauration en arrivant aux Etats-Unis. De ses parents adoptifs, en passant par son combat contre le sexisme et l’homophobie en cuisine, à sa compagne, l’actrice américaine Maria Bello, Dominique Crenn répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.