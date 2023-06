Invitée : Ehla trouve sa voix dans son premier album “Pause”

Chez les Luciani, la musique est une affaire de famille. Elha est la sœur de Clara Luciani et elle sort son premier album solo “Pause”. Elha se fait connaître du grand public en 2013 lorsqu’elle remporte l’émission “Popstars” avec son groupe The Mess. Mais le quatuor ne rencontre pas le succès escompté et se sépare l’année suivante. Elle sort son premier single solo en 2017 “Au loin”, en duo avec Grand Corps Malade. En 2018, elle participe à l’émission “Destination Eurovision” pour représenter la France et parvient aux portes de la finale avec sa chanson “J’ai cru” écrite par Grand Corps Malade. Son titre “Pas d’ici” connaît un succès sur les plateformes de streaming après être passé dans un épisode de la saison 2 d’”Emily in Paris”. Elha répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.