Invitée : Eleonore Weil décrypte l’escalade du conflit israélo-palestinien

La journaliste franco-israélienne au quotidien Haaretz, Eleonore Weil, est l’invitée de Quotidien, jeudi 26 octobre. Un journal de gauche renommé en Israël, et extrêmement critique envers la politique de Benyamin Netanyahou, notamment. L’habitante de Tel Aviv, âgée de 37 ans, entame son interview en donnant son avis sur la responsabilité du chef de l’Etat israélien dans les attaques terroristes du 7 octobre dernier. Puis, elle nous partage l’opinion et le ressenti qui semblent régner actuellement sur le sol de l’Etat hébreu, au cœur d’un conflit historique, parmi les jeunes ou les moins jeunes. Eleonore Weil tente d’expliquer comment le gouvernement israélien n’a pas pu prévoir ces massacres, et donne son avis sur le type de riposte que souhaitent les Israéliens. La journaliste tente ensuite de donner ses solutions pour éviter le chaos dans la région, se livre sur l’éventuelle création d’un Etat palestinien un jour, ainsi que sur le traitement du conflit en France.