Invitée : Élizabeth Martichoux, "la pertinence sans impertinence"

Depuis 11 ans, un jury prestigieux décerne le prix de l’Interviewer de l’année… Ce prix s’appelle le prix Philippe Caloni…Taddeï, Demorand, Bourdin, Aphatie, Lapix, Salamé et Ardisson l’ont obtenu. Et cette année il a été décerné à Elizabeth Martichoux que vous retrouvez tous les matins à 7h45 sur RTL. Elle réunit plus d’un million d’auditeurs chaque matin pour son interview politique. Elle est donc donc l’intervieweuse de l’année…Et elle est avec ce soir dans Quotidien - Extrait Quotidien du 14 décembre 2017.