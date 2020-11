Invitée: Elisabeth Moreno, ministre de l’égalité femme-homme

En savoir plus sur Yann Barthes

Elisabeth Moreno est la ministre en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances. Depuis son arrivée au gouvernement, la ministre s’est faite plus discrète que sa précédesseure, Marlène Schiappa. Pour la première fois, Elisabeth Moreno est sur le plateau de Quotidien. Avec elle, on parle des violences contre les femmes, d’éducation pour tous, d’ascenseur social et de discriminations.