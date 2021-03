Invitée : Elisabeth Roudinesco interroge les dérives identitaires

Elisabeth Roudinesco est historienne et psychanalyste. Autrice de grands livres de référence sur Jacques Lacan et Sigmund Freud, figure de la gauche française, engagée dans la lutte contre le colonialisme, l’antisémitisme et l’homophobie, elle publie cette année « Soi-même comme un roi ». Un essai sur les dérives identitaires de nos sociétés. Elisabeth Roudinesco est sur le plateau de Quotidien.