Invitée : Elsa Zylberstein pour "Selfie"

Au cinéma dès le 15 janvier, « Selfie » interroge avec humour et cynisme notre rapport aux nouvelles technologies et, surtout, à notre envie de nous montrer. Montrer sa vie, parfaite de préférence, accumuler les vues, les likes, les commentaires. À travers plusieurs histoires, celle des parents d’un enfant atteint d’une maladie rare devenu star du web avant de… guérir, au couple qui décide de se marier loin de toute technologie en passant par l’amoureux transi, prêt à tout pour obtenir LA meilleure note possible sur une appli de rencontre. Sans oublier celle d’une prof de français qui va se lier avec un célèbre Youtubeur, idole de ses élèves. Cette prof, c’est Elsa Zylberstein. Elle est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.

