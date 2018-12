Appelez-la Mary Poppins. L’actrice anglaise a chaussé ses bottines et attrapé son parapluie pour incarner une icône de la littérature anglaise et la plus célèbre des nurses, Mary Poppins. Dans cette nouvelle adaptation du roman de Pamela L. Travers, Emily Blunt revient à Londres s’occuper des enfants Banks, devenus adultes, et de leurs enfants. Emily Blunt est sur le plateau de Quotidien pour en parler.