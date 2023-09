Invitée : Esther Abrami, la violoniste star de TikTok

La violoniste et star de TikTok, Esther Abrami est l’invitée de Quotidien, lundi 18 septembre 2023. Originaire de la région d’Aix-en-Provence, la musicienne a notamment étudié au Royal College of Music de Londres et se produit régulièrement sur scène à Londres ou encore à Vienne. Son album intitulé « Cinema » sort ce vendredi 22 septembre et rend hommage aux grands titres iconiques du cinéma ou des séries. Mais la jeune femme de 26 ans s’est également fait un nom en se mettant en scène, toujours avec son violon, dans des vidéos TikTok. Elle nous raconte comment elle gère ces deux casquettes quelque peu différentes.