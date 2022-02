Invitée : et si on avait les Politiques qu’on mérite ? Avec Chloé Morin

Jamais les politiques n’ont été plus critiqués. Les Français ne croient plus en leurs dirigeants, les pensent corrompus, mauvais, imbus d’eux-mêmes voire menteurs. Et si c’était nous le problème ? Si les Français étaient responsables de la qualité de leurs élus ? Dans « On a les Politiques qu’on mérite », la politologue Chloé Morin appelle à balayer devant sa porte. Spécialiste de l’analyse de l’opinion et de la communication publique, ancienne conseillère à Matignon pour Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, elle défend le droit pour les politiques d’être, finalement, des gens comme les autres. Ni salauds, ni héros. On en parle avec Chloé Morin sur le plateau de Quotidien.