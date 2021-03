Invitée : Eugénie Bastié pour "La guerre des idées"

Eugénie Bastié est journaliste au Figaro et est devenue ces dernières années une figure du renouveau de la pensée conservatrice en France. Elle publie « La guerre des idées », une enquête sur les intellectuels en France. Pourquoi les Français adorent se battre avec des idées ? Est-ce que les réacs ont gagné ? Est-il possible de dialoguer calmement avec des gens avec lesquels on n’est pas d’accord du tout ? On en parle avec Eugénie Bastié sur le plateau de Quotidien.