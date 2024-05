Invitée : Eva fait déjà sa page blanche à 23 ans

A 23 ans seulement, elle a déjà une carrière bien remplie : un milliard de streams, 400 millions de vues sur Youtube, 2 millions de followers sur Instagram, 21 Zéniths et un NRJ Music Award. Après avoir laissé tomber le "Queen", Eva sort vendredi 3 mai son nouvel album "Page blanche" produit avec le rappeur Damso et compte bien engranger encore plus de succès. De son incroyable famille qui compte un batteur de Georges Moustaki à la toxicité des réseaux sociaux, Eva se raconte sur le plateau de Quotidien.