Invitée : Eve Ensler présente 40 ans de combats féministes dans « Faire face : une vie de passion et de lutte »

Eve Ensler est l’invitée de Quotidien vendredi 10 novembre. L’auteure américaine de la célèbre pièce de théâtre « Les monologues du vagin », se fait désormais appeler « V ». Elle explique tout d’abord pourquoi ce changement de pseudonyme, en rapport avec ses rapports compliqués avec son père, désormais disparu. Elle présente son dernier livre intitulé « Faire face : une vie de passion et de lutte », qui résume 40 ans de combats féministes, contre le patriarcat. Elle revient sur les débuts des « Monologues du vagin », lorsqu’elle a aidé à la libération de la parole des femmes en ouvrant une certaine boîte de Pandore. Elle met en lumière la nouvelle génération, qu’elle juge comme plus ouverte et qu’il est important de se battre pour le monde dans lequel nous vivons. L’autrice explique pourquoi elle se sent désormais beaucoup plus jeune et connectée à la terre à l’âge de 70 ans.