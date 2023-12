Invitée : Eve Gilles, la nouvelle Miss France moderne et contemporaine

La toute nouvelle Miss France, Eve Gilles, est l’invitée de Quotidien, lundi 18 décembre. Miss Nord-Pas-de-Calais, lauréate 2024, qui faisait face à Miss Guyane, a finalement été couronnée sur la scène de Dijon samedi soir. La jeune femme âgée de seulement 20 ans, qui semble avoir eu une importante confiance en elle durant la cérémonie, revient sur ce moment tout particulier dans sa vie, avec quelques confidences. Puis, l’habitante d’un petit village non loin de Dunkerque, se confie sur le mélange dont elle est issue, entre une mère réunionnaise, et un père du Nord. L’étudiante en deuxième année de licence de mathématiques et d’informatique se livre ensuite sur la polémique autour de sa coupe de cheveux et sur la vague de « body shaming » dont elle a été victime après la publication de ses photos en maillot de bain lors de la préparation du concours en Guyane. Enfin, Eve Gilles s’exprime sur ce à quoi va ressembler son année hors du commun, et sur son envie de faire évoluer la symbolique autour de Miss France, elle qui semble particulièrement moderne et contemporaine.