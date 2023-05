Invitée : Fabienne Delfour se met “Dans la peau d’un dauphin"

Spécialiste du comportement et du bien-être animal, Fabienne Delfour mène ses recherches en captivité et en milieu naturel en adoptant et en respectant la perspective de l’animal. Elle interroge ainsi les limites du sauvage et du domestique et réfléchit à une communication anthropo-zoologique. Engagée pour la cause animale et une nouvelle solidarité du vivant, Fabienne Delfour décrypte les profonds changements du rapport entre l’homme et l’animal dans nos habitudes alimentaires notamment. Également l’une des rares cétologues françaises, Fabienne Delfour propose de repenser notre relation au vivant en adoptant le point de point de vue des dauphins avec son nouveau livre “Dans la peau d’un dauphin”. Intelligence, émotions, culture, communication, apprentissage, elle nous en apprend un rayon sur le mode de vie de ces mammifères sociaux singuliers. Fabienne Delfour répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.