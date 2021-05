Invitée : Fabienne Klein-Donati, procureure de la République en Seine-Saint-Denis

Fabienne Klein-Donati est procureure de la République en Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune avec le taux de criminalité et de délinquance le plus élevé de France. Au terme des sept ans de son mandat, elle publie « Poursuivre », le récit de son combat quotidien contre la criminalité et les faits de délinquance qui rongent le département le plus pauvre de France. Fabienne Klein-Donati est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.