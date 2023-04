Invitée : Fanny Ruwet, l’humour sous toutes ses formes

A 28 ans, après un début de carrière dans la communication, Fanny Ruwet s’est lancée le défi de devenir humoriste. Pari réussi : on l’écoute chez Nagui sur France Inter, dans son podcast, on la retrouve sur scène avec son propre spectacle et désormais en librairie avec « Bien sûr que les poissons rouges ont froid ».