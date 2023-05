Invitée : Florence Aubenas au plus près du quotidien des Ukrainiens

Journaliste et grand reporter pour Libération, Le Nouvel Observateur puis Le Monde, Florence Aubenas est une référence incontournable du journalisme de terrain. Toujours au plus près de l’expérience humaine dans ce qu’elle a de plus terrible, ses reportages sur le Rwanda, l’Afghanistan, l’Irak ou le procès d’Outreau ont marqué les esprits. En 2005, elle est retenue en otage pendant près de 5 mois à Bagdad alors qu’elle réalisait un reportage sur des réfugiés. En 2009, elle s’installe à Caen et mène l’enquête sur la France d’en bas qui vit avec un salaire inférieur au SMIC. Elle en tire le livre “Quai de Ouistreham” dans lequel elle raconte la fatigue, la précarité mais aussi la solidarité dans un monde où l’on survit plus que l’on vit. Après plusieurs enquêtes sur le milieu rural, elle revient en 2023 avec son livre “Ici et ailleurs”, un carnet de bord qui dépeint huit années de crise, des gilets jaunes jusqu’à la guerre en Ukraine. Depuis un an, cette grand reporter multiplie les allers-retours en Ukraine. Florence Aubenas répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.