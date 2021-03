Invitée : Florence Foresti est LA femme

Pendant tout le confinement et jusqu’aux premiers jours du déconfinement, Florence Foresti ne nous a pas quittés. Alors oui, elle était derrière un écran, chez elle, mais elle était là. Ce lundi, Florence Foresti est avec nous, en plateau, en « présentiel » comme on dit en 2021. Avec elle, on parle de tout et de rien : on parle de son engagement pour l’Institut Women Safe, de son féminisme, on revient sur son départ précipité des César après le prix accordé à Roman Polanski, mais aussi de sa passion pour le Lip Sync sur Instagram, de Meghan Markle et du prince Harry, de sa fille et ses talents et de son prochain spectacle. Florence Foresti est sur le plateau de Quotidien.