Invitée : Géraldine Muhlmann décrypte l’importance du concret dans « Pour les faits »

L’agrégée de philosophie et de sciences-politiques, Géraldine Muhlmann, est l’invitée de Quotidien, vendredi 17 novembre. Celle que l’on retrouve chaque matin au micro de France Culture, au sein de l’émission « Avec philosophie », publie son dernier ouvrage intitulé « Pour les faits », aux éditions Belles Lettres. La professeure à l’université Paris-Panthéon-Assas se penche d’abord sur le conflit israélo-palestinien, et précisément sur ce qui la frappe le plus dans cette terrible guerre des images entre Israël et le Hamas. Elle tente d’expliquer pourquoi les faits ont été remplacés par le discours, l’opinion ou encore le débat, et tente ensuite de décrypter la responsabilité des réseaux sociaux et des journalistes. Puis elle essaye de donner les clés pour que « le contrat de confiance » entre les journalistes et les citoyens soit de nouveau possible. Enfin, Géraldine Muhlmann explique que le besoin de récit est désormais comblé par les séries, et tente de répondre à cette question : « l’amour sépare-t-il ou réunit-il les individus ? ».