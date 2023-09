Invitée : Ginette Kolinka, récit d’une survivante revenue de l’enfer

Ginette Kolinka, rescapée du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau durant la Seconde Guerre mondiale, est l’invitée de Quotidien, lundi 25 septembre. A l’âge de 98 ans, la femme qui s’est tue pendant 50 ans sur son histoire saisissante, a décidé de s’exprimer il y a quelques années à travers une bande dessinée, intitulée « Ginette Kolinka : récit d’une rescapée d’Auschwitz-Birkenau », écrite par Aurore D’Hondt, aux éditions Albin Michel. Celle qui a perdu son père et son neveu dans l’atrocité des camps, a également publié « Retour à Birkenau » en 2019, « Une vie heureuse » en 2023, et présente son nouvel ouvrage : « Adieu Birkenau : une survivante d’Auschwitz raconte ». Elle raconte pourquoi elle a décidé de faire visiter les camps d’extermination à des jeunes durant une vingtaine d’années, et revient sur l’horreur qu’elle a vécu sur place et sur son sentiment lorsqu’elle a retrouvé sa mère et ses sœurs.