Actrice reconnue parmi les plus douées de sa génération, Golshifteh Farahani a joué avec les plus grands. Née en Iran avant de devenir aussi française, l’actrice est restée très proche de son pays et de ses origines. Elle revient à l’écran cette année avec « Un divan à Tunis », l’histoire d’une psychologue qui retourne dans son pays d’origine. Golshifteh Farahani est sur le plateau de Quotidien.

