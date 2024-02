Invitée - Humour, wokisme, sexisme : à quoi ressemblera le monde en 2042 ? L'avis de Chloé Morin

A quoi ressemblera le monde en 2042 ? Où en sera la situation géopolitique du monde ? C’est l’avenir qu’a imaginé la politologue Chloé Morin. Spécialiste de l’analyse de l’opinion, ancienne conseillère des Premiers ministres Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls et experte associée à la Fondation Jean Jaurès, Chloé Morin est aussi devenue mère d’un petit garçon en 2022. C’est à lui qu’elle dédie son nouveau livre, « Quand il aura 20 ans », dans lequel elle s’interroge sur le monde tel qu’il sera en 2042 : à quoi ressemblera l’humour, l’intime ? Que restera-t-il du wokisme, du sexisme ? Jusqu’où auront été les réseaux sociaux ? On en parle avec Chloé Morin sur le plateau de Quotidien.