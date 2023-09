Invitée - Isabelle Ithurburu : le ballon ovale dans la peau

Vendredi 8 septembre débute la Coupe du monde de rugby en France, avec un alléchant match d’ouverture opposant la France et la Nouvelle-Zélande, deux des meilleures nations de la planète. A cette occasion, Isabelle Ithurburu poursuivra durant un mois et demi ses débuts sur les antennes de TF1 et présentera le Mag de la Coupe du monde. Un évènement pour cette passionnée de rugby qui nous livre ses analyses personnelles sur ce XV de France, et sur le fait d’être une femme dans ce milieu.