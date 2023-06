Invitée : Jeanne Friot, l’étoile montante de la mode non genrée

Jeanne Friot est la fondatrice et la directrice artistique de sa marque éponyme. La créatrice de 28 ans est l’étoile montante de la mode non genrée en France. Avec trois collections et plusieurs défilés au compteur, elle incarne l’une des nouvelles figures de la mode dégenrée, inclusive et upcyclée. Passée par l’Institut de Français de la Mode, elle y rencontre Josephus Thimister, directeur artistique de Balenciaga qui devient son mentor. Elle devient jeune designer chez Balenciaga puis chez Kitsuné. Elle fait de la mode pour parler des déconstructions et n’hésite pas à faire défiler des mannequins aux morphologies très différentes. Même Madonna a craqué pour l’une de ses créations. Jeanne Friot répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.