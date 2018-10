Invitée : Jenifer revient avec "Nouvelle page"

La chanteuse Jenifer sort d’un long silence avec son nouvel album, "Nouvelle page", un mélange de style pop et funk pour l’artiste qui se remet d’une longue période difficile. Jenifer est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de ce nouvel opus, de sa tournée à venir et de ses projets. Après un grave accident de la circulation, la chanteuse Jenifer avait choisi de se tenir loin de la scène, de la télévision et des médias et de se ressourcer auprès des siens, dans le calme. De cette retraite imposée, l’artiste découverte dans la Star Academy a puisé une nouvelle force et un nouveau souffle pour sa carrière. Cette période délicate, mais aussi ses nouveaux projets, son envie de profiter de la vie, Jenifer en a fait un album, logiquement intitulé "Nouvelle page", comme un nouveau départ. Ce nouvel opus sortira le 26 octobre prochain et Jenifer ira le présenter à son public dès le mois de mars 2019. Pleine d’envie de croquer la vie à pleines dents, Jenifer a également repris son fauteuil de coach dans The Voice Kids, sur TF1. La chanteuse est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de ce retour en force, de ses projets pour la suite et nous présenter son tout nouvel album.