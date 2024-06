Invitée : Jessie Inchauspé nous explique la méthode « Glucose Goddess »

C’est LA star de la glucose-révolution : biochimiste de formation, Jessie Inchauspé est aussi l’autrice de « Faites votre glucose-révolution », un véritable phénomène d’édition. Elle revient avec un second livre, « Glucose Goddess : la méthode ». Son but ? Nous aider à réduire notre pic glycémique. A quoi ça sert, est-ce que c’est vraiment utile, quels en sont les effets ? Jessie Inchauspé est sur le plateau de Quotidien pour en parler.

