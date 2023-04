Invitée : Josette Torrent, plus jeune résistante de la Seconde guerre mondiale

« J’avais 12 ans et j’étais résistante ». En 1942, Josette Torrent a 12 ans. Lorsque la Seconde guerre mondiale s’installe dans son quotidien, son père et sa mère s’engagent dans la Résistance. Josette aussi, malgré son jeune âge. Le 1er septembre 1942, elle effectue sa première mission aux côtés de son père. Josette devient agent de liaison pour « aider à foutre les Boches dehors », dans le plus grand secret – même sa mère ignore tout de sa double-vie. Après la déportation de son père, la vie de Josette Torrent s’arrête. Pendant 50 ans, elle ne dira rien de son histoire, de son engagement, de son courage. Aujourd’hui, elle raconte ce début de vie hors-normes dans un livre. « J’avais 12 ans et j’étais résistante ».