Judith Duportail est journaliste et autrice. Elle publie ce printemps une grande enquête sur Tinder, l’application de rencontres. Dans « L’amour sous algorithme », Judith Duportail perce les mystères et les secrets des applis de rencontre et de comment elles décident, un peu, pour vous. Judith Duportial est sur le plateau de Quotidien pour en parler.