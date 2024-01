Invitée : Judith Godrèche dénonce l’emprise de Benoît Jacquot

L’actrice Judith Godrèche est la première invitée de l’année de Quotidien ce lundi 8 janvier. La femme de cinéma de 51 ans était un mois plus tôt déjà présente sur le plateau, accompagnée de sa fille Tess Barthélémy, afin de présenter sa série autobiographique sortie fin décembre sur Arte, « Icon of French cinema ». Alors qu’elle avait évoqué avec émotion sa relation avec un homme de 40 ans lorsqu’elle en avait 14, Judith Godrèche a dévoilé publiquement ce week-end sur les réseaux sociaux le nom de cet homme, Benoît Jacquot. Elle pointe du doigt le réalisateur notamment pour son côté manipulateur envers d’autres femmes ainsi que l’emprise du cinéaste, à laquelle on assiste à travers des archives d'un documentaire. L’actrice et réalisatrice revient sur cette histoire « romantisée par les médias », et sur la façon dont elle est sortie de cette relation à l’époque. Puis, elle tente d’en dire davantage sur d’éventuelles pressions subies, ainsi que sur les répercussions qui pourraient suivre en ce sens.