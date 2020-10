En savoir plus sur Yann Barthes

La démocratie a du plomb dans l’aile : c’est le sujet du dernier livre de l’économiste Julia Cagé, « Libres et égaux en voix ». Elle y plaide pour une Assemblée mixte, de genre et de classes sociales, l’indépendance des médias et pour une société plus égalitaire. Julia Cagé est sur le plateau de Quotidien.