Invitée : Julie Chapon, co-fondatrice de Yuka, l’application qui révolutionne notre façon de manger

L’application Yuka a révolutionné notre façon de consommer. Grâce à ses scores, Yuka nous indique ce qui est bon et ce qui est à fuir : les produits à manger avec modération ou carrément à fuir et ceux en qui on peut avoir confiance. Sa popularité est telle que de nombreuses enseignes se sont engagées à modifier les compositions de leurs plats, boissons et même cosmétiques afin d’être mieux notées sur l’application. La co-fondatrice de Yoka, Julie Chapon, est sur le plateau de Quotidien.

