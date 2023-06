Invitée : Julie Gayet met l’image et la musique à l’honneur lors du festival “Soeurs jumelles”

Productrice, actrice et réalisatrice, Julie Gayet est maintenant présidente et fondatrice du festival “Soeurs jumelles” dont la 3ème édition aura lieu du 27 juin au 1er juillet. Il s’agit de rencontres entre toutes les filières de l’image et du son pour échanger, s’informer et créer qui se déroulent à Rochefort. Cinéma, télévision, publicité, jeux-vidéos, réalité virtuelle, musique, tous les arts se côtoient dans des conversations artistiques et des spectacles. Cette année, Benjamin Biolay, Véronique Sanson, Eric Toledano, Olivier Nakache ou encore Amel Bent seront présents. Julie Gayet, ayant été elle-même pratiqué le chant lyrique, a souhaité réunir ses deux passions dans ce festival, l’image et la musique. Julie Gayet répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.