Invitée : Julie Neveux nous rappelle que la langue française va très bien

Julie Neveux, normalienne, linguiste et maîtresse de conférences à la Sorbonne, publie avec un collectif de linguistes “Le Français va très bien, merci”. Alors que les discours sur le nombre de fautes croissant sont très présents dans le débat public, ces experts issus de toute la francophonie déconstruisent les idées reçues sur la langue et font 30 propositions pour s’en débarrasser. Ils affirment notamment que l’orthographe n’est pas immuable en français et que les jeunes ne déforment pas la langue. Pourquoi défendre l’anglicisme ? L’écriture numérique abîme-t-elle le français ? Que penser de l’écriture inclusive ? Julie Neveux répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.