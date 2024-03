Invitée : Justine Triet, anatomie d’un triomphe

Une Palme d’or, six César, un Bafta et deux Golden Globes et maintenant un Oscar – pour ne citer qu’eux - il est peu de dire qu’Anatomie d’une chute connaît un triomphe retentissant. Pour fêter une année exceptionnelle, Justine Triet est sur le plateau de Quotidien.