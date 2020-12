En savoir plus sur Yann Barthes

C’est une reine de la musique, mais c’est surtout la reine du Disco : Kylie Minogue revient cet hiver avec un album très, très attendu, « Disco », forcément. Elle aurait dû être sur le plateau de Quotidien, mais Covid ou pas, elle est bien avec nous en direct de Londres grâce à la magie du duplex. Avec Kylie Minogue, on fête le disco et on oublie la morosité ambiante. Kylie Minogue est dans Quotidien.