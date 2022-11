Invitée : la chanteuse Lous and the Yakuza, entre mélodie et manga dans « Iota »

Une collaboration avec Louis Vuitton, la couverture du Madame Figaro, des tableaux en plein Times Square à New-York et la première partie de Coldplay. En quelques années, Lous and the Yakuza s’est fait une place dans le monde de la musique. Elle revient avec un nouvel album « Iota ». Que signifie ce nom ? Les chansons ont-elles vraiment toutes un lien avec un manga qu’elle apprécie ? Quels sont les titres en puissance ? Pourquoi avoir choisi cette couverture pour l’album ? Après un passage sur la scène de Quotidien, la chanteuse Lous and the Yakuza répond aux questions de Yann Barthès.