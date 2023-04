Invitée : la chanteuse Zaho de Sagazan se révèle avec « La Symphonie des éclairs »

Elle vient de sortir son premier album, « La Symphonie des éclairs ». Originaire de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, le nom de la chanteuse Zaho de Sagazan se fait de plus en plus entendre. Comment décrit-elle son album ? Que raconte-t-il ? Pourquoi a-t-elle voulu s’adresser à son corps dans la chanson « Mon corps » ? Pourquoi cet album parle-t-il d’amour et de couple ? Est-elle prête à affronter la notoriété ? L’auteure, compositrice et interprète Zaho de Sagazan y répond, ce vendredi 31 mars 2023, sur le plateau de Quotidien.