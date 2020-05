En savoir plus sur Yann Barthes

La sexperte Maïa Mazaurette est de nouveau en duplex avec nous pour nous donner des nouvelles de la planète sexe pendant ce confinement. Comment occuper ses journées quand on est en couple, quand on est seuls ? Comment profiter de cette quarantaine imposée pour en apprendre plus sur le sexe et sur nous-mêmes ? Maïa Mazaurette nous donne toutes ses infos.