Invitée : la contre-attaque ukrainienne expliquée par Michel Goya

La contre-offensive ukrainienne a surpris l’armée russe, mais également le monde tout entier. Après plus de six mois de guerre, l’Ukraine a reconquis plusieurs milliers de kilomètres carrés de son territoire pris par la Russie dans une contre-offensive spectaculaire et inattendue. Faut-il y voir un tournant dans la guerre en Ukraine ? Faut-il craindre la riposte de Vladimir Poutine ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit Michel Goya, ancien officier, colonel des troupes de marine, historien militaire et consultant pour BFMTV.