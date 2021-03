Invitée : la masterclass de la grand reporter Florence Aubenas

Florence Aubenas est grand reporter. Depuis le début de sa carrière, elle a enquêté au Rwanda, au Kosovo, en Algérie, en Syrie, en Afghanistan ou encore en Irak, où elle sera retenue en otage pendant cinq mois. Depuis son retour, Florence Aubenas raconte la France, celle dont on ne parle jamais. Pour ses enquêtes, la journaliste n’hésite pas à travailler en totale immersion, quitte à se faire passer pour une autre. Cette année, Florence Aubenas publie « L’inconnu de la Poste », le résultat de sept ans d’enquête méticuleuse sur l’affaire Catherine Burgod. En décembre 2008, cette jeune postière est retrouvée morte, assassinés de 28 coups de couteau. Un meurtre rapidement attribué à Gérald Thomassin, ancien Césarisé meilleur espoir masculin. Trop rapidement. On en parle avec Florence Aubenas sur le plateau de Quotidien. On en profite pour évoquer sa carrière, le métier de journaliste, la vie des Français, leur confiance envers les médias et l’avenir.